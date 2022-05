Somohardjo: ‘Onafhankelijksheidsplein al gereserveerd voor viering Javaans nieuwjaar’

Op een drukke bodo kupat viering te Nickerie, georganiseerd door de Pertjajah Luhur (PL) feliciteerde minister Bronto Somohardjo van Binnenlandse Zaken (BiZa) in Suriname, de aanwezigen met de gewonnen strijd om het Javaans nieuwjaar te verheffen tot een nationale vrije dag. Hij bedankte de regering Santokhi/Brunswijk voor het verwezenlijken van deze mijlpaal voor de Javaanse gemeenschap. Voor minister Somohardjo tevens partijraad secretaris van de PL was het een historisch moment toen de vicepresident het goede nieuws bekend maakte in het parlement .

Voorts gaf hij aan dat deze dag bijzonder is voor alle Surinamers die affiniteit hebben met de Javaanse etniciteit. “We hebben om waardering en erkenning gevraagd. Die hebben we gekregen, maar nu moeten wij zelf laten zien of wij het willen behouden. De regering heeft ons een voorzet gegeven en wij moeten nu scoren als gemeenschap. De BiZa- minister verklapte reeds nu dat aan de president gevraagd is om het Onafhankelijkheidsplein op 31 juli te reserveren, opdat er allerlei activiteiten georganiseerd kunnen worden op die dag.

De BiZa minister gaat met alle groeperingen met een Javaanse achtergrond in conclaaf om na te gaan hoe inhoud te geven aan deze bijzondere dag. Ten eerste zullen de ruim 75 organisaties die de petitie hadden ondertekend uitgenodigd worden.

De voorzitter van de PL, Paul Somohardjo was zeer tevreden met de opkomst. Voor hem was dit een vaststaand feit van de wederopstanding van de partij met de sociale kracht. Somohardjo bracht in herinnering dat de PL een zeer zware en moeilijke tijd achter de rug heeft gehad. Dit is toe te schrijven aan de misleiding en verleiding die was veroorzaakt door politieke tegenstanders. Echter is de partij nu in een bloeifase en belangrijk is om het verleden achterwege te laten. Somohardjo merkte op dat elk een binnen de partij, oud, nieuw, elk een die terug keert naar de partij een gelijkwaardige behandeling krijgt.

De partijvoorzitter is zeer ingenomen met de toegekende nationale dag aan de Javaanse gemeenschap door de regering Santokhi/ Brunswijk. In een vrolijke noot gaf hij verwijzend naar de nationale dag voor de Javanen, dat de PL ondanks alles toch nog beweging heeft kunnen brengen. Hij benadrukte gauw dat de PL geen etnische, maar een nationale partij is. Doch de basis, de fundering van de partij is gestoeld op etniciteit, zoals alle andere politieke partijen in Suriname. Somohardjo die naar eigen zeggen in blessure tijd speelt, hoopt te zien dat de PL als gelijkwaardige partner zal fungeren in het politiek bestel van Suriname.