Ingebroken thuis bij advocaat: politie houdt twee inbrekers aan

De politie van Munder heeft in samenwerking met Regio Bijstandsteam Paramaribo (RBTP) onlangs twee verdachten aangehouden, die thuis bij een advocaat hadden ingebroken. De inbraak is begin mei van dit jaar gepleegd.

Na goed speurwerk van de Surinaamse politie zijn de verdachten Isiah H. (23) en Gilbert K. (33) opgespoord en aangehouden. Ook werden drie helers aangehouden, die na afstemming met het Openbaar Ministerie in Suriname zijn heengezonden.

De buit betreft een 42 inch televisietoestel en een Stihl zaag, die reeds terecht is. In het belang van het onderzoek blijven Isiah en Gilbert in voorarrest.