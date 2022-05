Nederlandse zanger Guus Bok strikt Damaru voor nieuwe single

De Nederlandse zanger Guus Bok heeft de Surinaamse King of Love Songs Damaru gestrikt voor zijn nieuwe single ‘Kroelen’. Het lied werd op vrijdag 13 mei gelanceerd. “Het is ontzettend tof om nu samen met Damaru een plaat uit te brengen”, meldt de zanger op zijn Facebookpagina.

“Er zat een positieve vibe in. Ik had zeker een maand van tevoren de track gekregen, maar heb mijn stuk pas in de studio geschreven”, reageert Dama over zijn ervaring. Hij werd door Guus Bok benaderd voor de samenwerking.

De song is in december opgenomen. De Surinaamse King of Love Songs gaat op 14 juni bij het festival Sterren Muziekfeest op het plein in Waalwijk samen met de Nederlandse zanger de song live ten gehore brengen.

Guus Bok staat in Nederland bekend om zijn showmanschap, muzikaliteit en enthousiasme. Hij maakt aanstekelijke, maar ook ontroerende Nederlandstalige Popmuziek, met een moderne sound. Als het aan Guus ligt, wordt de song de zomerhit van 2022 in Nederland.

Damaru werd bij het grote publiek in Suriname en Nederland bekend vanwege zijn hit Tuintje In Mijn Hart (Mi Rowsu) met Jan Smit.