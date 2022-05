Klemgereden autodief was kokosnoot gaan leveren

Rakesh R. (37), die donderdagavond voor een supermarkt aan de Nieuw Weergevondenweg in Suriname een Toyota Carina had ontvreemd, is vrijdag door het Regio Bijstandsteam Midden (RBTM) met de gestolen auto klemgereden en aangehouden.

Bij zijn aanhouding verklaarde hij dat hij kokosnoot moest gaan leveren, maar dat zijn eigen voertuig defect was. Op dat moment zag hij een Toyota Carina met draaiende motor staan voor een winkel. Hij stapte vervolgens in dat voertuig en reed ermee weg.

Hij heeft de levering gedaan en werd de volgende middag door RBTM klemgereden aan de Kernkampweg. Het voertuig is in dezelfde staat teruggevonden.

Na afstemming met een lid van het Surinaamse Openbaar Ministerie heeft de hulpofficier van Santodorp de verdachte Rakesh in verzekering gesteld wegens gekwalificeerde diefstal.