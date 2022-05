Traditioneel gezag Kwinti’s vraagt president om steun

Het traditioneel gezag van de Kwinti-gemeenschap heeft president Chandrikapersad Santokhi gevraagd om steun bij het aanpakken van vraagstukken.

Ten eerste heeft het gezag het staatshoofd gevraagd om zijn invloed zodanig aan te wenden, zodat er landbouwproductie tot stand komt in de dorpen Witagron en Kaaimanston. Om dit te kunnen realiseren is er behoefte aan training, financiële middelen en de nodige machines.

Rayen Clemens, secretaris van het traditioneel gezag, zegt dat er ook steun is gevraagd om andere vraagstukken in het gebied op te lossen. Hij noemt een kwestie waarbij er van het dorp Kaaimanston negen duizend hectare grond onrechtmatig per beschikking is verstrekt aan derden, zonder dat het traditioneel gezag daarbij gekend is.

Er is ook gevraagd aan de president om de dorpen te voorzien van schoon leidingwater. “De bewoners maken in deze dorpen gebruik van rivierwater, omdat wij ervan uitgaan dat het niet vervuild is”, zegt de secretaris. Verder is de deplorabele staat waarin de weg verkeert tijdens regenweer onder de aandacht van het staatshoofd gebracht. Santokhi heeft de delegatie ontvangen op 14 mei en heeft daarbij toegezegd aandacht te zullen besteden aan de vraagstukken.

De lijst van aandachtspunten is overhandigd aan de president, inclusief een kaart, waarbij de die onrechtmatig afgegeven gebieden zijn aangeduid. De delegatie van de Kwinti’s bestond uit granman der Kwinti’s Remon Clemens, hoofdkapitein Harold Souvenier, Secretaris Rayen Clemens en twee Basja’s.