RBTM houdt verdachte met gestolen voertuig aan

De 37-jarige Rakesh S. is in de middag van vrijdag 13 mei na bekomen informatie door leden van het RBTM aan de J.S. Lawtonlaan opgespoord en aangehouden. De benadeelde E.A. (37) deed in de avond van donderdag 12 mei aangifte van diefstal van zijn auto op het politiebureau Santo Dorp.

Uit het voorlopige politioneel onderzoek kwam naar voren dat de aangever zijn voertuig langs de weg op de zuidelijke berm tegenover een winkelpand op een adres in het district Wanica had geparkeerd. Hij begaf zich vervolgens naar het winkelpand om goederen te kopen zonder daarbij de auto op slot te doen.

Op een gegeven moment werd hij door zijn huisgenoten gebeld die hem vroegen waarom hij met volle vaart voorbij zijn woning reed. Bij die gelegenheid constateerde E.A. dat zijn voertuig was weggenomen en deed direct aangifte ter zake, meldt het Korps Politie Suriname.

De leden van het RBTM werkten de verkregen informatie uit en signaleerden de verdachte Rakesh met het gestolen voertuig aan de J.S. Lawtonlaan en sloegen hem in de boeien.

Samen met het voertuig werd de verdachte overgedragen aan de politie van Santo Dorp. Hij werd voorgeleid en na overleg met het Openbaar Ministerie in verzekering gesteld. Het voertuig zal na het onderzoek worden afgestaan aan de rechtmatige eigenaar.