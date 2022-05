Jongeman die schot loste voor kabinet president was dronken

De afdeling Kapitale Delicten (KD) van het Korps Politie Suriname heeft afgelopen nacht na goed speurwerk twee verdachten aangehouden, in de zaak waarbij in de nacht van donderdag op vrijdag 13 mei een schot werd gelost voor het kabinet van de president aan de Kleine Waterstraat. Het gaat in deze om de 24-jarige Alexander B. en de 21-jarige Amit S.

Er is een schot vanuit een wit gelakte auto gelost voor het kabinet van de president. Deze handeling is vastgelegd met een beveiligingscamera. Uit het onderzoek blijkt dat Amit, die in de auto van zijn vriend Alexander als meerijder zat, op twee momenten uit de rijdende auto heeft geschoten. Er is geschoten aan de Wilhelminastraat en de Kleine Waterstraat.

Na intensief speurwerk lukte het de leden van KD om beide verdachten op verschillende adressen aan te houden. Er zijn twee gaspistolen in de auto aangetroffen, te weten één van 4.5 mm en de andere van 9 mm.

Amit verklaarde bij de politie dat hij niet meer weet waarom hij in de lucht heeft geschoten. Hij gaf volmondig toe, dat hij onder invloed van alcohol verkeerde. Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie zijn beide verdachten met een ernstige waarschuwing heengezonden.