Schot gelost uit rijdende auto voor kabinet president 

Vanuit een wit gelakte auto is in de nacht van donderdag op vrijdag 13 mei een schot gelost voor het kabinet van de president aan de Kleine Waterstraat in Suriname.

Volgens de politie van Centrum reden twee voertuigen vrijdag in de vroege ochtend rond 03.00u voor het gebouw, waarbij er een schot vanuit de witte wagen is gelost. Deze handeling is vastgelegd met een beveiligingscamera.

Na de melding ging de Surinaamse politie ter plaatse en trof daar een huls van 9 mm aan. Deze is voor het verder onderzoek in beslag genomen.

Niemand raakte gewond. Het onderzoek duurt voort.