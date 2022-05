Doodgeschoten winkelier schoot eerst met jachtgeweer op overvallers

De doodgeschoten Chinese winkelier, die in de nacht van woensdag op donderdag is overleden bij een roofmoord te Langatabiki in Suriname, heeft als eerste het vuur geopend op de rovers.

Zij beantwoordden dit door met een machinegeweer op het slachtoffer terug te schieten. De man meer bekend als Biga, liep een schotwond aan zijn dijbeen. Daarbij werd een ader geraakt, waardoor hij dood bloedde.

Uit het onderzoek blijkt dat Biga rond 02.30 u wakker werd, doordat hij gestommel hoorde. Hij stond op, pakte zijn jachtgeweer en nam poolshoogte. Tot zijn schrik zag hij drie criminelen in zijn woning, waarna hij meteen op de rovers heeft geschoten.

Deze hebben het vuur terug beantwoord door op hem te schieten. Het tweede slachtoffer Weng Ch., dat ook tevoorschijn kwam, liep een schotwond op aan zijn linkerschouder. Hij werd door omstanders per boot naar St. Laurent overgebracht voor medische hulp.

Uit het politionele onderzoek is vooralsnog niet gebleken of de daders geraakt zijn. Ook is niet bekend of zij vandoor zijn gegaan met goederen en of geld. Bij onderzoek in het pand trof de politie in de slaapkamer van het slachtoffer als ook in de winkelkassa geld aan.

Van de daders ontbreekt nog elk spoor. Volgens de dorpelingen zagen zij na de schotenwisseling drie mannen in een boot stappen en wegvaren. Kapitale Delicten doet een beroep op de samenleving om informatie over de voortvluchtige verdachten te willen verschaffen.

Het lijk van Biga is na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie overgebracht naar Paramaribo.