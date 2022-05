Dronken vrouw rijdt door na aanrijding op Bosjebrug

De 48-jarige automobiliste Marry B. is in verzekering gesteld, omdat zij donderdagavond na een aanrijding op de Jules Wijdenboschbrug in Suriname is doorgereden. Ze verkeerde daarbij onder invloed van alcohol.

Deze mevrouw reed op die bewuste avond rond 21.00u vanuit Meerzorg richting Paramaribo, toen ze plotseling met haar voertuig op de rijhelft van het tegemoetkomend verkeer terechtkwam met de aanrijding als gevolg.

Na de botsing reed ze weg. De benadeelde keerde zijn voertuig en zette een achtervolging in. Het lukte hem om de doorrijdster klem te rijden. Intussen was de politie van Nieuwe Haven ingeschakeld, die de vrouw overbracht naar het politiebureau.

Ze bleek onder invloed van alcohol te zijn. Na ontnuchtering werd Marry voorgeleid bij een hulpofficier, die haar na afstemming met Surinaamse Openbaar Ministerie in verzekering stelde.