Vermiste studente die afscheidsbrief achterliet weer terecht

Een 17-jarige studente in Suriname, die sinds vrijdag 13 mei rond 09.00u vermist werd, is weer terecht. Haar moeder deed gisteren aangifte bij de politie van Wanica. In de slaapkamer van het meisje werd een afscheidsbrief aangetroffen.

Ze werd gisterochtend op school afgezet en is daarna niet meer teruggekeerd. Bij onderzoek in de slaapkamer van het meisje werd een afscheidsbrief aangetroffen, waarin ze schreef zelfmoord te zullen plegen.

De ouders waren enorm bezorgd en wisten geen raad meer. De moeder stapte uiteindelijk naar de politie voor het doen van aangifte. Via Facebook werd ook het bericht van vermissing verspreid.

Vanmorgen vernam de redactie van Waterkant.net dat de 17-jarige terecht is. Volgens de Surinaamse politie zou ze om 04.00u thuis bij haar vriend zijn opgehaald, waarna ze naar het politiebureau werd gebracht.