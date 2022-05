Enkele arrestanten van een politie cellenhuis in Suriname, hebben in het weekend gedreigd in opstand te komen vanwege de door hen ontvangen ‘ongezonde’ voeding van de Staat. Zij vonden dat zij eten met weinig groenten krijgen.

De gevangenen gingen tekeer in het cellenhuis en dreigden in opstand te komen. Om erger te voorkomen bracht de leverancier uiteindelijk meer groenten.

Nadat de arrestanten van meer groenten waren voorzien is de rust de gevangenis teruggekeerd.