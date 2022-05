Eerste steenlegging hindoe basisschool in Rotterdam

Aanstaande donderdagmiddag 12 mei wordt in Rotterdam de eerste steen gelegd voor de nieuwbouw van de hindoe basisschool Shri Saraswatie School. Op deze middag wordt volgens hindoe rituelen om positieve energie gevraagd voor de bouwplek.

Bij deze feestelijke gebeurtenis zijn oud leerkrachten aanwezig, maar ook alle huidige kinderen, ouders, onderwijzend personeel, het bestuur en wethouder van onderwijs de heer Said Kasmi. De verwachting is dat het nieuwe schoolgebouw aan de Schiedamseweg eind 2022 wordt opgeleverd.

De Shri Saraswatie School is onlangs uitgeroepen tot de beste school van Zuid Holland. De Rotterdamse school heeft dit jaar het predicaat Klassewerkplek behaald en is nummer één geworden van alle scholen in Zuid-Holland. De school in Delfshaven heeft het grootste werkgeluk voor leerkrachten, heeft een laag verzuim én biedt daarmee een zeer goede onderwijskwaliteit. (tekst loopt door onder foto)

“De leerlingen verdienen het echt om in een nieuw gebouw les te krijgen. De nieuwbouw past precies bij onze visie onderzoekend leren. Het nieuwe gebouw biedt de ruimte om te leren met hoofd handen en hart”, zegt directeur Dewi Wittens. “Het is ook mooi voor de wijk, wij zijn meteen veel zichtbaarder voor wijkgenoten en hopen nog meer de buurtfunctierol op ons te nemen”.

De school wordt gebouwd volgens het Indiase Vastu Shastra principe waarbij de juiste ligging van het gebouw ten opzichte van goede energiebanen en kleuraccenten van belang is. De leerlingen hebben een lied voorbereid en er zal onder muzikale begeleiding van een brassband van het huidige schoolgebouw naar de nieuwbouwlocatie worden gelopen (Yátrá).

Rajesh Ramnewash is bestuursvoorzitter van Stichting Hindoe Onderwijs Nederland (SHON), waar de Shri Saraswatie School onder valt. Hij is heel blij en trots dat er na 30 jaar een eigen nieuw schoolgebouw komt: ”Voor de Rotterdamse hindoestaanse gemeenschap is het een historisch dag. Onze ouders kwamen hier, wij leven nu hier en deze nieuwbouw bevestigd de band tussen Rotterdam en de hindoestaanse gemeenschap voor de komende generaties”. Directeur Wittens verheugt zich op deze dag. “Ik vind het spannend en mooi dat ik hier deel van mag uitmaken”, zegt ze. “En het is fijn dat ook de ouders en buurtgenoten aanwezig mogen zijn bij deze belangrijke dag”