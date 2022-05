Kransen gelegd bij Koreaans Oorlogsmonument aan de Waterkant

In het kader van de hernieuwde defensiesamenwerking en de start van de jungle training in Suriname, hebben vertegenwoordigers van zowel Suriname als Nederland op dinsdag 10 mei kransen gelegd bij het Koreaans Oorlogsmonument aan de Waterkant.

In de Koreaanse Oorlog (1950-1953) trokken zo’n 5000 Nederlandse militairen en 115 Surinaamse militairen schouder aan schouder ten strijde voor democratie en vrijheid, ver van huis. In totaal zijn 121 Nederlandse en 2 Surinaamse militairen gesneuveld. De Korea-oorlog was ongekend wreed. Zij kostte aan ongeveer 4 miljoen mensen het leven.

Minister Krishna Mathoera van Defensie, ambassadeur Henk van der Zwan van Nederland, waarnemend bevelhebber van het Nationaal Leger luitenant-kolonel Werner Kioe A Sen en brigadegeneraal Cas Schreurs, commandant van de Nederlandse Luchtmobiele Brigade, hebben kransen gelegd bij het monument ter herinnering aan de veteranen.

Deze gedenkplek is in 2008 opgericht aan de Waterkant, achter het gebouw van De Nationale Assemblee (DNA). Het oorlogsmonument werd door de Republiek Korea geschonken aan Suriname, als dank en eerbetoon aan de Surinamers die hebben gestreden voor de vrijheid en democratie van Zuid-Korea.

Mathoera noemde de kranslegging een moment van reflectie en een ode aan de bijzondere Surinaamse en Nederlandse militairen die zij aan zij hebben gevochten in de Koreaanse Oorlog en die zich door hun daden en moed onsterfelijk hebben gemaakt.