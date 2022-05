Ultramodern apparaat dat mogelijkheid biedt tot hersenscan blijkt enorme aanwinst

Deze ultramoderne CT-scan die de mogelijkheid biedt tot hersenperfusie (hersenscan), blijkt een enorme aanwinst voor het Academisch Ziekenhuis Paramaribo in Suriname (AZP). Het apparaat is vorig jaar november door de Surinaamse regering aangeschaft en staat in het vernieuwde CT-scan Centrum, dat op 14 januari van dit jaar door president Chandrikapersad Santokhi is geopend. “Voorheen was een hersenperfusiescan niet mogelijk in Suriname; er werden eenvoudige CT-scans van de hersenen gemaakt. Maar nu kunnen we dankzij de regering mensenlevens redden”, laat radioloog drs. Iswardath Thakoer (hoofd afdeling Radiologie) optekenen.

Hij spreekt van een enorme aanwinst voor zowel het ziekenhuis als de Surinaamse samenleving. Het feit dat er nu ook hersenonderzoek gedaan kan worden, draagt volgens de specialist bij aan de kwaliteit van de zorg die door het AZP geleverd wordt. “Het is absoluut een verbetering. Een CT-scan is ondenkbaar bij de behandeling van herseninfarcten en een zeer sterke tool om een behandelplan uit te zetten.” Drs. Thakoer blikt terug op 14 januari toen president Santokhi bij de opening wees op verbetering van de kwaliteit van de zorg, het redden van levens en uitbreiding van de dienstverlening door het AZP. Het moderne apparaat biedt de mogelijkheid een snelle scan te maken bij onder meer een herseninfarct, waardoor er adequaat gehandeld kan worden. Uniek is dat er niet alleen scans van de hersenen gemaakt kunnen worden, maar ook van het hart bij voornamelijk kinderen en pasgeborenen.

Nadat het AZP de behoefte aan een CT-scan kenbaar had gemaakt aan de regering, werd het projectdossier hiertoe ingediend bij het ministerie van Volksgezondheid. Vervolgens werd door de Raad van Ministers (RvM) goedkeuring gegeven aan het project, waarvoor het ministerie van Financiën en Planning de nodige middelen volledig beschikbaar stelde: ruim 1 miljoen euro. Het AZP is volgens drs. Thakoer niet meer afhankelijk van derden. De scanner is 1×24 uur beschikbaar voor de Surinaamse gemeenschap, de efficiëntie van de zorg is verbeterd en daarnaast is er geen sprake meer van uitstel van onderzoek. Bij de aanschaf is er een volledig onderhoudscontract voor tien jaar getekend met de leverancier. Het ultramoderne karakter van het apparaat biedt het AZP ook de mogelijkheid haar diensten te bieden aan buurlanden die een CT-scan ontberen.

De behoefte aan een scan bestaat zodra specialisten aanwijzingen hebben dat er een ziekte zou kunnen zijn in de hersenen. Per dag worden zo’n 5 tot 10 scans gemaakt, voornamelijk bij volwassenen in de leeftijdsgroep 40-50plus. De groep zorgvragers bestaat uit zowel kinderen als volwassenen, die onder meer door specialisten naar de afdeling Radiologie worden verwezen. Een groot deel van de behoeftigen komt via de Spoedeisende Hulp binnen vanwege onder meer verkeersongelukken.

Het ziekenhuis ontbeert momenteel een MRI-scan, welke behoefte ook aan de regering kenbaar is gemaakt. President Santokhi heeft bij de opening van het centrum gevraagd dat ook het projectdossier hiervan wordt aangeleverd. Drs. Thakoer legt uit dat er in Suriname wel privéklinieken zijn die over zo een apparaat beschikken. Het AZP beschikt over vier radiologen. Het gaat medische specialisten die gebruikmaken van medische beeldvormende technieken om ziektes bij de mens aan te tonen. De specialisten worden geassisteerd door radiodiagnostische laboranten, die in shiftverband werken.