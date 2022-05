Suriname en Nederland luiden samen militaire jungletraining in

De eerste Nederlandse militaire jungletraining in Suriname gaat na twaalf jaar, op 10 mei 2022 van start. Hiervoor vliegen 120 militairen van de Luchtmobiele Brigade en het Korps Mariniers op 9 mei naar Suriname. Omdat deze oefening zowel voor Nederland als Suriname van groot belang is, staan de eerste dagen in het teken van een VIP-bezoek.

Van 10 tot 12 mei bezoekt een delegatie vanuit Nederland de oefening. Deze delegatie wordt geleid door commandant 11 Luchtmobiele Brigade, Brigadegeneraal Cas Schreurs. Vanuit Suriname zijn onder andere president Chandrikapersad Santokhi, minister van Defensie Krishnakoemarie Mathoera en waarnemend bevelhebber van het Nationaal Leger luitenant-kolonel Werner Kioe A Sen uitgenodigd. Ook de Nederlandse ambassadeur in Suriname, Henk van der Zwan zal aanwezig zijn.

De VIP’s geven het officiële startsein van de oefening tijdens een ceremonie op de Ayoko kazerne, in de ochtend van 10 mei. Daarna leggen ze later in de middag een krans bij het Koreaans oorlogsmonument in Paramaribo. De militaire bezoekers gaan daarna de jungle in om bij hun troepen te overnachten. De volgende dag worden een door Nederlandse militairen gebouwde baileybrug en andere uitrustingsstukken ceremonieel overhandigd aan Suriname.

De Ayoko kazerne is de uitvalsbasis voor de training. De training zelf vindt plaats in de jungle rondom het kamp en de Saramaccarivier en duurt zes weken. Eind juni vertrekken de militairen weer naar Nederland. Ruim 100 Nederlandse en 50 Surinaamse militairen zijn momenteel al druk bezig met het voorbereiden van de training. Zij zorgen voor de organisatie, logistiek en geneeskundige verzorging van de deelnemers. Militairen van de genie verrichten opknapwerkzaamheden op het kamp en in de omgeving. Zo hebben ze onder andere legeringsgebouwen en een school opgeknapt. Ook wordt er een stalen baileybrug gebouwd om de toegang tot de nabij het kamp gelegen Colakreek te verbeteren.

De training wordt gegeven door twintig Nederlandse instructeurs, ondersteund door Surinaamse collega jungle-experts. Naast basisvaardigheden zoals overleven en navigeren, is het hoofddoel van de training het uitvoeren van militaire operaties in junglegebied. Vanwege de zware klimatologische omstandigheden behoren militaire operaties in de jungle tot de meest lastige ter wereld.