EZ verzorgt training basisvaardigheden ondernemerschap

Het ministerie van Economische zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie (EZ) is geruime tijd bezig met het verzorgen van de ondernemerschapstraining “Basisvaardigheden Ondernemerschap”. Op dinsdag 3 mei is een drie daagse training van start gegaan, waarbij de opening heeft plaatsgevonden middels een bemoedigingstoespraak van de waarnemend directeur Ondernemerschap, Karishma Mathoera. Aan het eind van de training hebben 17 personen hun certificaat in ontvangst mogen nemen.

De waarnemend directeur heeft tijdens haar toespraak aangegeven dat het ministerie van EZ, ondernemers stimuleert en daarom prioriteiten heeft die gericht zijn op het initiëren van transformatie, verbeteren van het ondernemingsklimaat en bevorderen van sociale vooruitgang voor de economische groei van Suriname.

Verder heeft Mathoera benadrukt dat het onderdeel “kostprijs calculatie” een belangrijk onderdeel is bij het ondernemen, omdat het een duidelijk beeld geeft van de kosten van de onderneming. Ook heeft zij alle cursisten bemoedigd om zich te blijven inzetten en zich te blijven ontwikkelen. In het bijzonder de vrouwen en de jongeren die deel hebben genomen aan de training.

Tijdens de training “Basisvaardigheden Ondernemerschap” worden onderwerpen behandeld zoals financiële administratie, kostprijscalculatie en het Canvas model (verkort model voor het schrijven van een businessplan en basiskennis ondernemerschap). Het theoretisch gedeelte van de training gaat gepaard met groepsopdrachten en presentaties.