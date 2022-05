SPB voorzitter Atompai: ‘Men wil mij liquideren’

Opmerkelijke uitspraak vandaag gedaan door de voorzitter van de Surinaamse Politie Bond (SPB), Poetini Atompai. Op Facebook meldt hij dat ‘men’ hem zou willen liquideren. Wie ‘men’ is laat hij in het midden.

Op zijn pagina schrijft hij: “Uit zeer betrouwbare bronnen heb ik begrepen dat men, mij wil liquideren. In alles waarmee ik bezig ben, zal ik op de ingeslagen weg doorgaan. Als ik strijdend dood moet gaan, kunnen we alvast naar Poesa gaan. Ik speel geen slachtoffer en zal ook geen slachtoffer worden. Ik blijf goed op me zelf en me mensen letten. Geboren om te strijden!“, aldus Atompai.

Hij ging ook nog even live en liet zien dat hij beveiliging heeft: