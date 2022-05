Kaseko Time: Swingen door de Surinaamse muziekgeschiedenis

Ronald Snijders, Howard Komproe en het Jazz Orchestra of the Concertgebouw brengen samen de geschiedenis van de Surinaamse Kaseko tot leven! Ze maken een muzikale tijdreis en swingen door de Surinaamse muziekgeschiedenis in de voorstelling Kaseko Time – The Story. Natuurlijk met traditionele kaseko en kawina maar ook instrumentale jazz, nieuwe muziek van Ronald, comedy en spoken word. Kom jij ook langs in Rotterdam, Eindhoven, Delft, Almere of Den Haag? Kaartjes koop je op www.kasekotime.nl!

Deze muziekvoorstelling wordt heel bijzonder. Niet alleen omdat het Jazz Orchestra of the Concertgebouw de krachten bundelt met de veelzijdige fluitist Ronald Snijders, maar ook omdat het hele huis van Ronald is gedigitaliseerd. Zijn huis is een schatkamer. Het ademt de geschiedenis van Suriname en zit vol muziek. Met behulp van Virtual en Augmented Reality wordt het huis van Ronald letterlijk tot leven gewekt. Zijn gigantische collectie instrumenten maar ook platenhoezen, beelden en schilderijen vertellen samen met Howard Komproe het verhaal van de indrukwekkende Surinaamse geschiedenis en zijn swingende muziek.

Extra muzikale energie wordt gebracht door de virtuoze violist Yannick Hiwat, trompettist Setish Bindraban, percussionisten Cherish Snijders en Giovanni Essed, drummer Walther Muringen en zangers Ed Rust en Al Goodah. In Eindhoven en Den Haag is Jeangu Macrooy de special guest!

Tourdata

14 Mei – De Doelen, Rotterdam

27 Mei – Muziekgebouw Frits Philips, Eindhoven

28 Mei – Theater de Veste, Delft

3 Juni – Flevo Jazz Festival, Almere

30 Juni – Amare, Den Haag

Kijk op www.kasekotime.nl voor tickets!