70.000 euro en 22.000 USD op perceel slachtoffer in zaak verkoolde lijken aangetroffen

Op het perceel thuis bij één van de slachtoffers in de zaak van de drie verkoolde lichamen in een Ford Ranger, te weten Rohitas Sital, zijn grote hoeveelheden valuta, een wapen en flink wat munitie aangetroffen.

De Surinaamse politie heeft opgravingen gedaan op het perceel, bij zijn woning aan de Corantijnstraat in Suriname. Daarbij zijn 70.000 euro en 22.000 USD in emmers in de grond aangetroffen.

Ook zijn een semi-automatisch Glock pistool, een grote hoeveelheid munitie, patroonhouders en onderdelen van vuurwapens en diverse documenten opgegraven. Dit kwam vrijdag naar voren tijdens een persconferentie van het Korps Politie Suriname.

De politie gaf ook aan dat de 39-jarige Sital bekend stond als crimineel en meermalen voor ernstige misdrijven aangehouden was. De andere twee slachtoffers waren eerder niet bekend bij de politie.