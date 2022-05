Oude vete tussen zwagers eindigt in steekpartij

Een man is donderdagavond op de Spoedeisende Hulp binnengebracht met een steekverwonding aan zijn linkerzij. Dit als gevolg van een steekpartij die rond 22.00u plaatsvond aan de Weidestraat in Suriname.

Het betreft een ernstige steekverwonding, waardoor het slachtoffer een longperforatie heeft opgelopen. Volgens verklaring van het slachtoffer is hij door zijn 35-jarige zwager Randy M. aangevallenen en gestoken. Het motief is een oude vete.

De politie van Munder werd door de Spoedeisende Hulp ingeschakeld voor onderzoek. De familieleden van het slachtoffer hebben de steekgrage verdachte mishandeld en daarna overgedragen aan de politie.

Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie is M. in verzekering gesteld. Het mes, waarmee het slachtoffer is neergestoken is nog niet terecht.