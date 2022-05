Aangehouden militair loopt schotwond op tijdens worsteling met politieman

De 26-jarige militair C.E., die wegens een inbraak c.q. gekwalificeerde diefstal is aangehouden van een groot geldbedrag te weten 240.000 SRD en 3800 USD, heeft donderdagavond een schotwond aan zijn zij opgelopen tijdens een worsteling met een politieman voor het bureau van Apoera. Naar verluidt zou het wapen van de agent plotseling zijn afgegaan. Dit gebeurde iets na 22.00 uur voor het politiebureau aan de Coppenameweg in Suriname.

Uit het onderzoek blijkt, dat de militair in kwestie woensdagavond de bovenvermelde geldbedragen uit een niet afgesloten winkel heeft gestolen. De winkelier verliet het pand en deed de deur niet op slot. Toen hij terugkwam merkte hij, dat zijn geld was ontvreemd. Hij bekeek de camerabeelden, waarop te zien is, dat een indringer tijdens afwezigheid van hem zijn pand binnendrong.

De militair werd donderdag na goed speurwerk door de politie van Apoera aangehouden. Hij ontkende in eerste instantie het feit met klem, maar kwam later hierop terug. Op zijn aanwijzing is de 240.000 SRD teruggevonden, maar van de USD ontbreekt nog elk spoor.

Gisteravond bracht een familielid van de militair kleding en toiletartikelen voor hem op het politiebureau. Hij kwam uit de cel om de goederen in ontvangst te nemen en liep naar buiten. De dienstdoende politieambtenaar, die dit zag hield hem tegen, echter negeerde de militair het bevel en raakten beide mannen in een worsteling.

De militair probeerde het wapen van de agent tijdens de worsteling te bemachtigen, hetgeen hem niet lukte. Op dat moment ging een schot af, waardoor de militair gewond raakte in zijn zij. Hij werd nadien voor medische behandeling naar de Spoedeisende Hulp vervoerd.

Vanwege het late tijdstip is de militair vandaag aan de Militair Politie overgedragen. Het onderzoek duurt voort.