VIDEO: Automobilist ramt billboard bij Hermitage Mall

De bestuurder van deze terreinwagen heeft vanmorgen een billboard bij de Hermitage Mall in Suriname geramd. Het gaat om een eenzijdig verkeersongeval, dat rond 08.00u plaats vond bij het winkelcentrum aan de Lalla Rookhweg.

De bestuurder raakte van de weg en kwam op het parkeerterrein terecht, waar hij tegen de reclamezuil knalde. Niemand raakte gewond, maar de schade is enorm zoals ook in onderstaand filmpje te zien is. Het zou gaan om het led scherm van TBL.

Hoe het ongeluk precies heeft kunnen gebeuren is niet bekend. De Surinaamse politie doet verder onderzoek naar de toedracht van het ongeval. Een filmpje van de situatie ter plaatse is op ons Instagram kanaal te zien: