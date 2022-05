Man schiet met illegaal jachtgeweer op ex-vriendin

Een man heeft vanmorgen met een illegaal jachtgeweer op zijn ex-vriendin geschoten aan de Janslaan, een zijstraat van het Garnizoenspad in Suriname. Vernomen wordt dat de verdachte vaker bij het appartement van zijn ex komt en haar lastig valt.

De verdachte, J.M.(38) is vanmorgen met het jachtgeweer naar het adres van zijn ex gegaan. Hij heeft de vrouw beschoten met als gevolg dat zij aan beide armen is geraakt is door de hagelpatronen. Het slachtoffer is met een visum verwezen naar de Spoedeisende Hulp.

De ingeschakelde politie van Kwatta arresteerde de verdachte ter plaatse en bracht hem over naar het bureau ter voorgeleiding. Het geweer is in beslag genomen.