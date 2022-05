Man doodgeschoten omdat hij schutter vaker zou hebben gemolesteerd

Een 63-jarige man, die vandaag notabene jarig is, heeft afgelopen nacht het slachtoffer Sinclair Troy doodgeschoten. Dit incident gebeurde zondag omstreeks 01.30u aan de Ginostraat in Suriname.

De schutter G.C. verklaarde bij de politie, dat hij vaker door het slachtoffer werd gemolesteerd. Dit werd hem te veel, waarna hij een vuistvuurwapen te voorschijn haalde en daarmee op het slachtoffer schoot met als gevolg dat hij ter plaatse kwam te overlijden.

Op camerabeelden is te zien dat het slachtoffer van achteren werd beschoten, een paar stappen richting de straat zette en daar in elkaar zakte.

De politie van Geyersvlijt werd hierover gewaarschuwd, die ter plaatse ging voor onderzoek. De schutter werd overgebracht naar het politiebureau en het vuurwapen waarmee op het slachtoffer is geschoten is in beslag genomen.

De verdachte is na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie in verzekering gesteld.