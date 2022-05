Auto vast onder truck na zwaar verkeersongeval Afobakaweg

Opnieuw heeft er op de Afobakaweg in Suriname een zwaar verkeersongeval plaatsgevonden. Zondagmiddag vond er een aanrijding tussen een auto en een truck plaats, ter hoogte van mast 40. De auto is daarbij onder de truck terecht gekomen, zoals op de foto te zien is.

Zowel de truck als de auto zijn van de weg geraakt. De Surinaamse brandweer is met man en macht bezig de inzittenden, die bekneld zijn geraakt in het voertuig, te bevrijden.

De weg is afgesloten, Een trauma helikopter is op de weg geland en staat klaar om slachtoffers naar Paramaribo te vervoeren. Volgens de eerste onbevestigde berichten is er sprake van één dode.

Zodra er meer bekend is komt er een update.