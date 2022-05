Vrouw auto overleden na zware aanrijding met truck te Afobakaweg 

Een vrouwelijke mede-inzittende van een personenwagen is zondag overleden na een zware aanrijding met een truck op de Afobakaweg in Suriname. Deze vond zondagmiddag plaats ter hoogte van mast 40.

Uit het voorlopig onderzoek van de politie blijkt dat de bestuurder van de personenwagen op de rijhelft van de tegenligger terechtkwam met als gevolg dat de auto onder de truck belandde. De slachtoffers raakten bekneld en werden door de Surinaamse brandweer bevrijd uit hun benaderde situatie (foto onder).

Een vrouw, die als mede-inzittende in de personenwagen zat is na de aanrijding ter plaatse komen te overlijden. De bestuurder werd per trauma helikopter naar de Spoedeisende Hulp afgevoerd (foto boven).

Het onderzoek duurt voort.