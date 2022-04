Terreinwagen slaat over de kop; bestuurder uit voertuig geslingerd

De bestuurder van deze Toyota Prado is dinsdagavond uit zijn voertuig geslingerd en in het bosschage terecht gekomen, nadat hij over de kop sloeg. Dit gebeurde aan de Martin Luther Kingweg in Suriname.

Het eenzijdig verkeersongeval vond rond 23.15u plaats ter hoogte van Blauwmeer. Het vermoeden bestaat dat de bestuurder met hoge snelheid reed en daardoor de controle over het stuur heeft verloren.

Hij knalde met het voertuig tegen een EBS-mast en sloeg vervolgens over de kop. Verbazingwekkend genoeg landde de terreinwagen weer op vier wielen om in het bosschage tot stilstand te komen.

De bestuurder werd daarbij uit het voertuig geslingerd en is in het bosschage terecht gekomen. Hij raakte ernstig gewond en is per ontboden ambulance afgevoerd naar de Spoedeisende Hulp in Suriname. Hij was niet aanspreekbaar.

De politie van Paranam kreeg de melding hiervan en ging ter plaatse voor onderzoek. Het slachtoffer is op het moment van schrijven in kritieke toestand opgenomen in het ziekenhuis.