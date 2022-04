VIDEO: ‘I Will Survive’ van Musical Award winnaar Clayton Peroti

Musical Award winnaar Clayton Peroti heeft onlangs het nummer ‘I Will Survive’ uitgebracht. Dat deed hij samen met de bekende producer Luc Poublon.

Clayton Peroti is een Nederlandse musical acteur van Surinaamse afkomst. Hij volgde een dansopleiding bij Lucia Marthas Lucia Marthas en speelde in de musical ‘The Lion King’, ‘Nôtre Dame de Paris’, ‘Dreamgirls’ en ‘Tarzan’.

Voor de musical Tarzan ontving Clayton de John Kraaijkamp Musical Award voor de beste mannelijke bijrol in een grote productie. Verder heeft Clayton aan een aantal tv- en theaterprogramma’s meegewerkt, dus hij is zeker geen onbekende in het vak.

Lumineux Music heeft meerdere projecten met Luc Poublon gedaan. Vanuit het label is nu besloten om het nu ook eens aan te bieden bij alle Nederlandstalige Radio stations. Het nummer is opgenomen in de Initials Studio en voor de master tekende Arjan Rietvink.

Het nummer ‘I Will Survive’ is te downloaden via de bekende downloadstreams. Future Films heeft de videoclip gemaakt welke hierboven te zien is.