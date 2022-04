VIDEO: Haïtianen opgedragen uit staatsbus te stappen en taxi te pakken

Enkele particuliere bushouders in Suriname hebben onlangs hun misnoegen geuit over het gedrag van een paar mannen in Marowijne. In onderstaand filmpje dat via social media rondgaat is te zien dat deze figuren, Haïtianen die in een staatsbus plaatsnamen opdragen om de bus te verlaten.

“Mek a Saka. Alla den Haïtiaan saka!” roept de man die filmt, terwijl een ander met groene sjaal de mensen opdraagt de bus te verlaten. Het gaat om een bus van het Nationaal Vervoer Bedrijf (NVB) op de route Moengo-Albina/Albina-Paramaribo.

De mannen in het filmpje dragen de Haïtianen op dat zij met een (duurdere) taxi hun plaats van bestemming moesten bereiken en niet met de staatsbus, ‘want er staat geen Haïtianen transport op de bussen‘. Wie de mannen zijn is niet duidelijk.

“Laat het duidelijk zijn: het openbaar vervoer is voor een ieder bestemd. Er wordt niet naar ras of geloof gekeken”, aldus bushouders. De klacht is inmiddels bij de plaatselijke politie terecht gekomen.

Ook op Facebook zijn vele niet te spreken over het misselijkmakend gedrag van deze mannen.