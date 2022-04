Hellings: ‘Geen enkele waarde hechten aan verbod op dragen baard’

De oud-voorzitter van de Surinaamse Politiebond (SPB), Raoul Hellings heeft vanmiddag gereageerd op het verbod op het dragen van een baard door politieagenten, zoals uitgevaardigd in een dienstvoorschrift door waarnemend Korpschef Ruben Kensen.

“U hoeft geen enkele waarde te hechten aan dit verbod. Evenmin aan de dreigementen”, zegt Hellings in een post waarin hij ook de huidige SPB voorzitter Atompai en Sergio Gentle heeft getagged. Volgens Hellings gaat geen enkel dienstvoorschrift boven de grondrechten.

“Artikel 9 is duidelijk: niemand mag aan uw morele integriteit tornen. Niemand mag zonder uw toestemming of een gegronde reden aan uw lichaam (inclusief uw keuze om een baard te kweken) komen. U zorgt ervoor dat uw baard netjes verzorgd is en dat u gekapt en geschoren bent”, aldus de voormalige voorzitter van de politiebond.

Het zegt verder dat niemand hem het bewijs van imagoschade als gevolg van een baard kan leveren en sluit af met: “Gaat u morgen gewoon uw bevordering halen, compleet met baard en/of snor!”