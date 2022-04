Korpschef verbiedt dragen van baard bij politie Suriname

De waarnemend Korpschef, commissaris van politie Ruben Kensen heeft op 20 april jl. een dienstvoorschrift uitgevaardigd, waarin bepaald is dat het dragen van een baard door ambtenaren van de Surinaamse politie per die datum verboden is.

Middels dat dienstvoorschrift heeft hij een eerder in 2014 uitgevaardigd dagorder, het dragen van een baard toestond, ingetrokken. In het schrijven geeft de hoogste baas bij de politie aan dat het dragen van een baard de overhand lijkt te nemen en hiermee het imago van het Korps Politie Suriname wordt geschaad.

Naar aanleiding van klachten die ambtenaren van politie bij een nieuwsmedium hebben gedeponeerd betreffende een door de hoofdinspecteur van politie Tolud Lloyd, die momenteel waarneemt als Regio Commandant Midden en de Gewestelijke Politie Commandant van Para is, gegeven instructie reageerde hij als volgt: Op 20 april 2022 heeft de waarnemend Korpschef het dienstvoorschrift van 2014 ingetrokken. De kc zegt dat het dragen van een baard verboden is.

Op vrijdag 29 april 2022 zullen een aantal ambtenaren van politie in de naast hogere rang bevorderd worden. Zij dienen dan netjes gekleed de ceremonie bij te wonen. Om te voorkomen dat men in strijd met het dienstvoorschrift handeld heeft de hoofdinspecteur alle ressort commandanten en afdelingshoofden geïnstrueerd om zij die bevorderd zullen worden en nog een baard dragen er op te attenderen, die te verwijderen.

“De korpschef beheert en organiseert het korps en communiceert via dagorders, dienstvoorschriften, interne bekendmakingen en circulaires met het personeel. Indien de ambtenaren van politie die zich bij het nieuwsmedium hier omtrent beklaagd hebben, er niet mee eens zijn moeten zij de korpschef aanschrijven en om dispensatie vragen. In die dienstorder is ook aangegeven in welke gevallen er uitzonderingen gemaakt worden”, aldus Tolud.