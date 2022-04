Bromfiets onder busje nadat bestuurder busje geen voorrang verleent

Op de kruising gevormd door de Klipstenen- en de Wagenwegstraat in Suriname, heeft zich maandagochtend een aanrijding voorgedaan tussen een busje en bromfiets. De bestuurder van de brom en zijn duorijder raakten gewond en zijn per ontboden ambulance naar het ziekenhuis afgevoerd.

De bromfietser reed over de Klipstenenstraat gaande richting Keizerstraat. De bus reed over de Wagenwegstraat richting Kerkplein. Bij het naderen van de kruising verleende de bestuurder van het busje geen voorrang aan de bromfietser, met de aanrijding als gevolg.

De bromfiets kwam daarbij onder het busje terecht (foto). De politie van Centrum die belast is met het onderzoek schakelde een sleepwagen in om beide rijtuigen weg ge slepen. Het is niet duidelijk of de veroorzaker in het bezit is van een rijbewijs .

De Surinaamse politie onderzoekt de zaak verder.