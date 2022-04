Kappartij tussen twee mannen vanwege roddelen

De 43-jarige Hendrik M. is afgelopen week door de politie in Suriname aangehouden en in verzekering gesteld wegens poging tot zware mishandeling. Hij zou een andere man gekapt hebben na ruzie over roddelen.

Beide partijen waren bij een taxibedrijf in het verzorgingsgebied van politie Latour. Uit het onderzoek blijkt dat Hendrik het latere slachtoffer beschuldigd zou hebben van geroddel over hem, hetgeen niet in goede aarde bij de verdachte viel.

Hij liep naar het slachtoffer, dat in de auto zat. De verdachte pakte hem vanuit het open raam aan zijn kraag beet, waarna het slachtoffer uit vrees met een houwer uitstapte. Dit escaleerde en er ontstond een vechtpartij, waarbij de verdachte hem de houwer afhandig maakte en daarmee kapbewegingen in de richting van het slachtoffer maakte.

Door deze handelingen raakte het slachtoffer gewond aan zijn linker handpalm. Het slachtoffer begaf zich naderhand naar het politiebureau en deed aangifte tegen M. De politie spoorde de verdachte op, waarna hij na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie in verzekering is gesteld.