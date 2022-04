Joyce Sylvester voorzitter nieuwe Staatscommissie tegen Discriminatie en Racisme

Mw. dr. Joyce Sylvester is onlangs benoemd als voorzitter van de nieuwe Staatscommissie tegen Discriminatie en Racisme in Nederland. De Staatscommissie zal onderzoek doen naar discriminatie en racisme in Nederland.

Het onderzoek richt zich op alle sectoren van de samenleving, inclusief een doorlichting op discriminatie en etnisch profileren binnen de overheid. Op basis van het onderzoek zal de Staatscommissie de regering adviseren over verbetering van beleid en regelgeving om discriminatie en racisme tegen te gaan.

Sylvester was van 2016 tot 2022 substituut ombudsman bij de Nationale Ombudsman en heeft een lange staat van dienst binnen het openbaar bestuur. Zij was waarnemend burgemeester van Naarden, waarnemend burgemeester van Anna Paulowna en gedurende twaalf jaar Eerste Kamerlid.

Begin dit jaar werd ze genomineerd voor de ‘vrouw in de media’ Award, die ze daarna won. Ook schreef ze haar autobiografie Bent ú de burgemeester? Het boek gaat over de weg die zij heeft afgelegd en over de noodzaak van kansengelijkheid voor iedereen.

De bestrijding van discriminatie en racisme heeft zij vanuit deze verschillende verantwoordelijkheden altijd actief ter hand genomen, meldt de Rijksoverheid.