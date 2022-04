Bewoners betrappen inbreker op heterdaad in woning

Bewoners van een huis aan de Sir Winston Churchillweg in Suriname, hebben afgelopen zaterdag een inbreker op heterdaad betrapt in de woning.

De bewoners waren niet thuis en lieten hun woning goed afgesloten achter. Toen zij later op de dag thuis aankwamen ontdekten zij dat de voordeur die middels een hangslot was afgesloten, was ingetrapt. De deurgrendel raakte daardoor los.

Via die ontstane opening verschafte de indringer zich toegang tot de woning en zette heel wat goederen klaar om deze weg te dragen. Tot zijn pech arriveerden de huisbewoners, die hem op heterdaad betrapten.

De ingeschakelde politie van Livorno arresteerde de 40-jarige Jurgen R. ter plaatse en bracht hem over naar het politiebureau. Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie is de verdachte in verzekering gesteld.