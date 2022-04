Rijbewijs automobiliste die dodelijk motorongeval veroorzaakte ingevorderd

De Surinaamse politie heeft het rijbewijs van de 41-jarige automobiliste J.R. hangende het onderzoek naar het dodelijk motorongeval op zondag 24 april, ingevorderd. Zij zal worden voorgeleid bij de Hulp officier van Justitie meldt het Korps Politie Suriname.

De 36-jarige Donovan Wolf kwam bij de aanrijding op de hoek van de Johannes Mungra- en de Koosstraat ter plaatse overleden. Het voorlopig onderzoek heeft uitgewezen dat Donovan op de motor kort voor de aanrijding over de Johannes Mungrastraat reed, komende vanuit de richting van de Kernkampweg.

De chauffeuse van de personenauto reed in tegengestelde richting en ging richting de Koosstraat. Op een bepaald moment beschreef de automobiliste een rechtse bocht naar de Koosstraat. Bij het beschrijven van deze bocht doorkruiste zij het rechtdoor gaand verkeer in deze de motorfietser, met als gevolg de zware aanrijding. Donovan kwam door het opgelopen letsel ter plaatse te overlijden.

De zwaar gehavende motorfiets en de auto van de bestuurster. Het lichaam van de man wordt afgevoerd.

De politie van het bureau Uitvlugt kreeg omstreeks 12.00 uur de melding van een aanrijding tussen een motorfietser en een personenauto en dat er sprake was van zware persoonlijke ongelukken. Bij aankomst van de politie en de ambulance constateerde het ambulance personeel dat Donovan geen teken van leven meer vertoonde. Een ingeschakelde arts stelde officieel de dood van het verkeersslachtoffer vast.

De materiƫle schade aan beide voertuigen is aanzienlijk. Beiden zijn ter herkeuring door de politie in beslag genomen. Het rijbewijs van J.S. die niet onder invloed van alcohol verkeerde is hangende het onderzoek ingevorderd. Zij zal worden voorgeleid bij de Hulp officier van Justitie.

Het ontzielde lichaam van Donovan is in opdracht van het Surinaamse Openbaar Ministerie ter obductie in beslag genomen. Het onderzoek van deze aanrijding is overgedragen aan de Verkeersunit van regio Paramaribo.