Dronken automobilist verliest controle en belandt in goot

De bestuurder van dit voertuig is zaterdag in de vooravond in de goot langs de Ataoellahweg in Suriname beland. Hij reed kort voor het eenzijdig verkeersongeval over de vermelde weg richting Nieuw Nickerie.

Op een gegeven moment maakte hij een uitwijkmanoeuvre en raakte daardoor van de weg, met als gevolg dat hij in de goot eindigde. De politie van Henar was ter plaatse voor onderzoek en constateerde dat de bestuurder onder invloed van alcohol verkeerde.

Er hebben zich geen persoonlijke ongelukken voorgedaan.