Ook reizigers naar Suriname missen vlucht door staking KLM-bagagepersoneel

Zaterdagochtend vroeg legde KLM-bagagepersoneel op Schiphol in een wilde staking hun werk neer. Omdat het de eerste dag van de meivakantie was en dus een van de drukste dagen van het jaar op de luchthaven, ontstond er een flinke chaos. Zo erg dat Schiphol reizigers opriep niet meer naar de luchthaven te komen.

Naar schatting zijn hierdoor duizenden reizigers gestrand op de luchthaven. Onder hen ook mensen die zouden afreizen naar Suriname. De familie Hausil uit Maasdam bijvoorbeeld, zei in een gesprek met De Telegraaf dat ze uiteindelijk zeven uur hebben moeten wachten om daarna weer terug naar huis te gaan.

Ze zijn er niet over te spreken en noemen de situatie zaterdag bizar. De familie gaf verder aan dat er ook veel onduidelijkheid was over het aanschaffen van een toeristenkaart voor Suriname. Op de website van KLM staat dat er een Surinaamse toeristenkaart op Schiphol te krijgen is, maar dat bleek niet het geval.

Over vier dagen hoopt de familie alsnog naar Suriname te kunnen vertrekken.

Ondertussen heeft KLM zaterdag gesproken met de medewerkers, die het werk neerlegden nadat ze een mail kregen met de mededeling dat hun werkzaamheden deels worden uitbesteed. “Deze gesprekken zullen we uiteraard in de komende periode voortzetten”, aldus het bedrijf.