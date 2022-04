Automobiliste slaat af zonder rekening te houden met bromfietser

Op de kruising gevormd door de Indira Gandhiweg en de Vredeslustweg 2 in Suriname, heeft zich zaterdagochtend een aanrijding tussen een voertuig en een bromfiets voorgedaan bij de brug.

De bromfietser reed over de Indira Gandhiweg gaande richting Latour. Het voertuig reed ook over de Indira Gandhiweg en sloeg de Vredeslustweg in, zonder rekening te houden met het doorgaand verkeer met de aanrijding als gevolg.

De bromfietser klaagde van pijn en moest per ambulance naar het ziekenhuis gebracht worden voor verdere medische hulp. De politie van de Verkeersunit Midden was ter plaatse die de ambulance voor het slachtoffer inschakelde.

De bestuurster van het voertuig was wel in het bezit van een geldig rijbewijs. De Surinaamse politie onderzoekt de zaak verder.