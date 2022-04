Criminelen slaan slachtoffer met kolf van vuurwapen en beroven hem van tas

Twee gemaskerde criminelen, van wie één gewapend met een vuurwapen, hebben zondag in de vroege ochtend een man geslagen met de kolf van een vuurwapen en hem vervolgens beroofd van zijn tas. Dit gebeurde omstreeks 05.00u voor een appartement aan de Cocobiacoweg in Suriname.

De benadeelde B.M. zegt in gesprek met Waterkant.Net dat hij uit Nickerie afkomstig is en dat hij een appartement had gehuurd. Hij zou rond dat tijdstip van de roofoverval zijn vriendin aan het werk afzetten. De aangever pakte zijn tas, waarin hij 2000 SRD, een halsketting, twee vingerringen, belangrijke documenten en de contactsleutel van zijn auto had bewaard.

Toen hij naar buiten liep viel een man hem aan met een wapen. “Ik hield de rover van voren vast en op een gegeven moment kwam een tweede ter plaatse, die mij van achteren aanviel. Ik liet de gewapende toen los en deze sloeg vervolgens met de kolf van het wapen in mijn gezicht.

Mijn neus begon te bloeden waardoor ik verzwakt raakte. De rovers pakten mijn tas met vermelde inhoud weg en renden de Cocobiacoweg op”, vertelde het slachtoffer.

De politie van Uitvlugt werd ingeschakeld, die ter plaatse verscheen voor onderzoek. Het slachtoffer kan nergens heen, omdat de rovers er vandoor zijn met zijn contactsleutel. Hij beschikte slechts over een contactsleutel. Van de daders ontbreekt nog elk spoor.