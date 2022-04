Minister Kuldipsingh maakt kennis met personeel EZOTI

Minister Rishma Kuldipsingh van het Surinaamse ministerie van Economische Zaken, Ondernemerschap Technologische Innovatie (EZOTI), heeft op vrijdag 22 april kennis gemaakt met het personeel op het departement. Ze kreeg daarbij ook een rondleiding op het ministerie.

Tijdens deze rondleiding heeft de bewindsvrouw de werkomstandigheden waarmee het personeel te kampen heeft persoonlijk mogen ervaren.

De minister heeft aangegeven dat er met man en macht gewerkt zal worden om de uitdagingen zo spoedig mogelijk op te lossen, daar het personeel niet onder zulke omstandigheden kan werken. Het personeel heeft de minister de volle ondersteuning toegezegd om als ministerie doelen te behalen.

Kuldipsingh was van 2020 tot 2022 minister van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken (AW&J) in Suriname. Nadat haar collega Saskia Walden van EZOTI haar ontslag indiende, nam ze over op het ministerie. Haar functie op AW&J is op 19 april 2022 overgenomen door Steven Mac Andrew.