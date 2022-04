Motorfietser dood nadat automobiliste afslaat zonder voorrang te verlenen

De motorfietser die zondag kwam te overlijden bij een verkeersongeval op de kruising van de Johannes Mungrastraat en de Koosstraat in Suriname, kwam in botsing met een personenauto nadat de bestuurster geen voorrang aan hem verleende. Volgens de Surinaamse politie is het slachtoffer de 36-jarige Donovan.

De 41-jarige automobiliste J.R. reed over de Johannes Mungrastraat richting de Kernkampweg. De motorfietser kwam vanuit de tegengestelde richting over dezelfde straat. De vrouw wilde op bovengenoemde kruising rechtsaf de Koosstraat in slaan, maar hield daarbij geen rekening met het aankomend doorgaand verkeer.

Als gevolg hiervan ontstond er een aanrijding met de motorfiets. Het vermoeden bestaat dat de man na de botsing ook nog tegen een elektrische mast aankwam. Na het ongeval lag hij roerloos midden op de weg.

Toen de ambulance ter plaatse arriveerde bleek dat de motorfietser geen teken van leven vertoonde. Een arts stelde de dood vast, waarna het lichaam in beslag werd genomen. Ook zijn de auto en wat over is van de motorfiets (foto) in beslag genomen ter herkeuring.