Drugs in KLM vliegtuig op Zanderij aangetroffen

In een vliegtuig van de KLM op de Johan Adolf Pengel International Airport van Suriname, is gisteren een hoeveelheid drugs in poedervorm in een ruimte aangetroffen. Dit gebeurde tijdens een reguliere controle.

De redactie van Waterkant.Net verneemt dat het gaat om ruim 4 kilogram cocaïne, welke dinsdagavond is aangetroffen in de toiletruimte.

Het vliegtuig stond er om richting Nederland te vertrekken. De vondst werd gedaan door de hondenbrigade die bezig waren met de inspectie. De drugs zijn in beslag genomen door de Surinaamse narcotica brigade en verder overgedragen voor onderzoek.

Er zijn geen aanhoudingen gepleegd. Het is nog onbekend door wie de drugs daar zijn geplaatst.