Militair en burger aangehouden voor gewapende overval Smart ConneXXionZ

De politie heeft klaarheid gebracht in de zaak van de gewapende roofoverval op Smart ConneXXionZ, welke op zaterdag 16 april werd gepleegd. Er zijn twee mannen aangehouden: een burger en zijn broer die militair is.

De politie van Flora kreeg informatie binnen die zij dinsdagavond uitwerkte. Op het Marowijne-project werd de verdachte O.B.(26) aangehouden. Bij de huiszoeking troffen de agenten vier gestolen iPhones aan. Op basis van de verklaringen van deze verdachte is zijn broer die militair is, in beeld gebracht.

Deze laatste meldde zich naderhand bij de Militaire Politie (MP). De man zou zijn dienstwapen aan zijn broer hebben verstrekt, waarmee hij de daad pleegde. Vernomen wordt dat de verdachte O.B. tot nu toe drie overvallen op telefoonwinkels heeft bekend te weten bij Gamestar, Phone Stop en op Smart ConneXXionZ.

Deze laatste gewapende roofoverval vond plaats rond 10.30u aan de Kwattaweg in Suriname. Uit de camerabeelden blijkt dat een man de zaak binnen ging en zich voordeed als klant. Hij knoopte daarna zogenaamd een gesprek aan met de shopmedewerker. Plotseling ging hij in zijn tas en haalde een vuistvuurwapen te voorschijn. Daarmee rende hij naar de achterkant de etalagekast waar de medewerker stond.

De medewerker was op dat moment alleen in de shop en schrok hevig van de overval. Uit vrees ondernam hij geen actie. De dader pakte tot drie keren toe de uitgestalde iPhones uit de etalagekast en plaatste deze vervolgens in een zwarte tas, die hij bij zich droeg. Na de daad verliet hij met medeneming van de buit de plaats.

De politie heeft uiteindelijk in totaal 8 gestolen iPhones teruggevonden. Er waren in totaal 9 toestellen op die bewuste dag ontvreemd. In het belang van het onderzoek blijven beide verdachten in voorarrest.