Politie Santodorp voorkomt ontsnapping arrestanten uit cellenhuis

De politie in Suriname heeft maandag de ontsnapping van enkele arrestanten kunnen voorkomen, door snel in actie te komen. Het gaat daarbij om arrestanten in het cellenhuis van politiebureau Santodorp.

Nadat de sterke arm der wet een tip binnenkreeg stelde zij een onderzoek in. Daaruit bleek dat de arrestanten een spijl van een tussendeur, die leidt naar de luchtruimte, hadden doorgezaagd. De arrestanten hadden een waslijn met kleding vastgebonden aan de geforceerde spijlen, om de beschadiging te verdoezelen. Desondanks werd deze ontdekt door de politie.

De agenten stelden daarna een cellenhuis-controle in, waarbij vijf mobiele telefoons, een oplader, een extra telefoonbatterij en twee zelfgemaakte steekvoorwerpen werden aangetroffen. Al deze zaken werden door de politie in beslag genomen.

De plaatselijke politie schakelde het hoofd van de Surinaamse Dienst Toezicht Cellenhuizen (DTC) in, die een lasser naar het betreffende politiebureau stuurde, om de spijlen weer stevig dicht te lassen.

Door de snelle actie van de politie van Santodorp is de ontvluchting voorkomen.