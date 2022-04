Minister Kuldipsingh naar EZ en Mac Andrew nieuwe minister op AWJ

Op dinsdag 19 april zal minister Rishma Kuldipsingh officieel de verantwoordelijkheid van het ministerie van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie (EZOTI) in Suriname van Saskia Walden (foto) overnemen. Zij neemt op dit moment waar op het ministerie. Aangezien zij reeds is beëdigd als minister zal worden volstaan met het tekenen van het protocol van overdracht.

Alvorens minister Kuldipsingh de verantwoordelijkheid op het ministerie van EZOTI overneemt, zal zij eerst haar verantwoordelijkheden op het ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken (AWJ) overdragen aan haar opvolger. De opvolger op het ministerie van AWJ is dhr. Steven Mac Andrew. Zijn beëdiging tot minister vindt ook op dinsdag 19 april, plaats op het presidentieel paleis. Hierna zal hij het protocol van overdracht tekenen op het ministerie van AWJ, meldt de Communicatiedienst Suriname (CDS) in een persbericht.

Minister Saskia Walden had afgelopen week aan Apinitie TV laten weten hoe het precies zit met haar functie. Begin deze maand werd duidelijk dat Walden wordt vervangen als minister. Ze bevestigde tegenover de zender, maar aangegeven dat zij zelf al enige geleden haar portefeuille als minister van EZOTI, ter beschikking heeft gesteld aan de president.

“De Surinaamse president behoudt het recht om ministers te benoemen en ontslaan. En ministers hebben het recht om na de benoeming beschikbaar te blijven voor het ministersambt, maar ook het recht om hun portefeuille weer in te dienen. En van dat recht heb ik schriftelijk onderbouwd gebruik gemaakt”, zei de minister in een gesprek met de zender over reshuffeling.

Walden gaf al aan dat de formele overdracht aan haar opvolger deze week zal plaatsvinden. Ze wenst met een gezamenlijke statement te kunnen komen, zonder schade te berokkenen.

Het gesprek met Apintie staat hieronder. Het gedeelte over reshuffeling begint op 07.30: