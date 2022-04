Vrouw (67) getraumatiseerd na overval in huis door 5 criminelen

Een 67-jarige vrouw kreeg in de nacht van zondag op maandag 18 april de schrik van haar leven, toen vijf gemaskerde en gewapende overvallers haar woning binnendrongen. Dit gebeurde rond 03.00u aan de Napiestraat in Suriname.

Het slachtoffer was in diepe rust toen de criminelen een raam van haar woning forceerden. Het ijzerwerk werd eveneens geforceerd en via de ontstane opening verschaften de daders zich toegang tot de woonruimte.

De seniore burger moest klappen incasseren van de daders die op zoek waren naar waardevolle sieraden. De daders maakten haar sieraden, een geldbedrag van 100 SRD, haar mobiele telefoon en haar huissleutel buit.

Aan de politie vertelde ze dat de achterdeur gelukkig niet op slot was, omdat ze dan niet uit haar woning zou kunnen vluchten. Ze was zeer emotioneel door het voorval en zocht hulp bij de buren, die de politie voor haar inschakelden.

Het slachtoffer liep geen uitwendig letsel op, maar is ernstig getraumatiseerd door de overval. De politie van Kwatta was ter plaatse voor onderzoek.