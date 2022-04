Chinese ondernemer die op inbreker schoot in vrijheid gesteld

De 33-jarige Chinese ondernemer, Julong Z., die op vrijdag 14 april jl. gericht op inbreker Jurgen schoot, is vandaag bij zijn voorgeleiding in vrijheid gesteld. Advocaat Maureen Nibte verleende de ondernemer rechtsbijstand. Zij gaf bij de voorgeleiding te kennen, dat haar cliënt gehandeld heeft uit noodweer.

Volgens Nibte zijn er tegenwoordig heel veel brute berovingen tegen Chinezen. Vaak met zwaar lichamelijk letsel en soms de dood. De raadsvrouw zegt dat haar cliënt zich heeft verdedigd tegen ogenblikkelijke wederrechtelijke aanranding. De ondernemer handelde puur uit noodweer. Het beroep op noodweer van Nibte is gegrond en op basis van noodweer werd de ondernemer in vrijheid gesteld.

In de vroege ochtend van donderdag 14 april drong de 41-jarige Jurgen R., middels braak het pand van de ondernemer binnen. Dit gebeurde omstreeks 05.00u in een winkel annex woning aan de Indira Gandhiweg in Suriname.

Uit onderzoek is naar voren gekomen dat Julong wakker schrok, nadat hij gestommel hoorde. Hij bekeek het camerabeeld en zag een man in het pand. De 33-jarige pakte een vuistvuurwapen en schoot daarmee op de inbreker. Hij wist toen niet dat de verdachte was geraakt. Pas toen de politie van Latour ter plaatse ging voor onderzoek bleek dat de ondernemer met een “illegaal” wapen op de inbreker had geschoten.

“Het vuurwapen behoort toe aan de schietvereniging. Deze had schriftelijk toestemming gegeven in de vergunning, om de vuurwapens aan de leden te geven. Cliënt was lid van de schietvereniging. Vuurwapens mogen in bruikleen aan de leden worden afgestaan”, stelde de advocaat.

De politie van Latour kreeg de melding hiervan en toog ter plaatse. Op het adres aangekomen werd Jurgen in de inrit van bedoelde pand aangetroffen en vertoonde een schotwond aan zijn been. Hij klaagde van pijn en beweerde door de bewoner van het desbetreffende pand te zijn neergeschoten.

De ondernemer was na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie in verzekering gesteld wegens overtreding van de vuurwapenwet en zware mishandeling. Ook de beschoten inbreker, die een bekende van de politie is, is ingerekend voor gekwalificeerde diefstal en vernieling. De inbreker blijft nog in voorarrest.