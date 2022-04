Xomara, Charity en Johan Misiedjan lanceren single ‘Kibri Mi’

De bekende zangeres Xomara Misiedjan, die de nummer 1 hit Bun Gado scoorde, lanceert een nieuwe gospel single met als titel ‘Kibri Mi’. Het bijzondere hierbij is dat ze ondersteund wordt door haar dochter Charity en haar man, de Latin King Johan Misiedjan.

‘Kibri Mi’ is gezongen in het Engels, Sranantongo en in het Frans. De tekst die bewerkt is door Master Johan en hun dochter Charity gaat over de bescherming die zij vragen aan de Schepper voor een ieder die in nood zit.

“Te den skwala e seki kon na mi, Yu e opo mi gwa hé en moro hé”, zingt Johan die ook aangeeft erg trots te zijn dat hij zijn kinderen ziet groeien in de muziek. Charity Misiedjan debuteert met haar bijdrage in deze single officiëel als zangeres en kon zich geen sterkere start bedenken dan met haar populaire ouders te zingen.

Juist in deze harde tijd waarin wij leven zijn deze hoopvolle woorden extra waardevol zegt Xomara Misiedjan. De videoclip die in Suriname en België is opgenomen is al te zien bij alle televisie stations en op YouTube. Voor meer informatie over the Misiedjan Family kan een ieder terecht op hun website www.johanmisiedjan.com.